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Aleyna Tilki ile Kadir Güneş ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Popçu Aleyna Tilki, bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşıyordu. Çiftin arasına karantina girdi. Tilki ve Güneş ayrıldı.

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş ayrıldı

Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki, sevgilisinden ayrıldı.

Bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili, karantina günlerinde ilişkilerine nokta koydu.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

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KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı.

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Aleyna Tilki ile Kadir Güneş, Aleyna Tilki,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu sakallı mahlukatın meresi meşur ? iyi yapmış TİLKİ
şunun oğlu bunun kardeşi kadir güneş... ne günlere kaldık...
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