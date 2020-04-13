Aleyna Tilki ile Kadir Güneş ayrıldı

Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki, sevgilisinden ayrıldı.

Bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. 2. Sayfa'nın haberine göre; İkili, karantina günlerinde ilişkilerine nokta koydu.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı.

