Aleyna Tilki 'İlham Veren Genç' ödülünü alınca tepki yağdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödüllerini verdi. Ödül alanların içinde yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Aleyna Tilki'nin de olması tepki çekti.
Düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Daha önce klibinde pedofili unsurlar kullandığı iddia edilen, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren ve eğitimi için ABD'de ikamet eden 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin "Gençlere İlham Verdiği" belirtilerek ödül takdim edildi.
Aleyna Tilki'nin gençlere ilham verdiği gerekçesiyle ödül alması pek çok sosyal medya kullanıcısını kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları; kısa sürede Twitter'da trend olan Aleyna Tilki'nin bu ödüle layık olmadığını, ödülü sadece Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül olan 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten'in ya da kanserden vefat eden Neslican Tay'ın alabileceğini söyledi.
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