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Aleyna Tilki 'İlham Veren Genç' ödülünü alınca tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu, Forbes dergisi tarafından düzenlenen "30 Altı 30" programında ödüle layık görüldü. Tilki'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençler kapsamında ödül almasına Twitter'dan tepki yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödüllerini verdi. Ödül alanların içinde yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Aleyna Tilki'nin de olması tepki çekti.

"LİDER KONUMUNA GELMİŞ GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

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ALEYNA TİLKİ ÖDÜL ALDI

Daha önce klibinde pedofili unsurlar kullandığı iddia edilen, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren ve eğitimi için ABD'de ikamet eden 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin "Gençlere İlham Verdiği" belirtilerek ödül takdim edildi.

TWITTER'DAN TEPKİ YAĞDI

Aleyna Tilki'nin gençlere ilham verdiği gerekçesiyle ödül alması pek çok sosyal medya kullanıcısını kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları; kısa sürede Twitter'da trend olan Aleyna Tilki'nin bu ödüle layık olmadığını, ödülü sadece Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül olan 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten'in ya da kanserden vefat eden Neslican Tay'ın alabileceğini söyledi.

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Aleyna Tilki ilham veren genç

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Ödüle layık olmayan tek kişi sensin Aleyna. Güzel gençlerimizin tırnağı bile olamayacağını biliyorsun. Bu ödül geçersizdir.
hayır yani bununla ilgili her şey denir ama bence o ödül bu insandan alınsın çöpe atın daha iyi
Allah belasını versin buna ödül verenlerin. Bi yasa çıkmalı hiçbir kurum veya şirket, ilgili bakanlıktan izin almadan ödül vermemeli.
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