Aleyna Tilki 'İlham Veren Genç' ödülünü alınca tepki yağdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödüllerini verdi. Ödül alanların içinde yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Aleyna Tilki'nin de olması tepki çekti.

"LİDER KONUMUNA GELMİŞ GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

ALEYNA TİLKİ ÖDÜL ALDI

Daha önce klibinde pedofili unsurlar kullandığı iddia edilen, sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren ve eğitimi için ABD'de ikamet eden 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin "Gençlere İlham Verdiği" belirtilerek ödül takdim edildi.