MAGAZİN

Aleyna Tilki insan olmaktan sıkılmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İnsan olmak çok sıkıcı" yazan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.

Aleyna Tilki insan olmaktan sıkılmış!

Yaptığı her paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Aleyna Tilki yine olay oldu.

18 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, "İnsan olduğum için çok kısıtlanıyorum şu an. İnsan olmak çok sıkıcı" paylaşımıyla dikkat çekti.

Aleyna Tilki "İnsan olmak çok sıkıcı!" paylaşımından sonra takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

aleyna-tilki-insan-olmayi-sikici-buldugunu-ifade-11630108_9409_m

Sıra dışı yorumların geldiği mesajlarda " Tilki ol", "Keşke insan yerine kaktüs olsaydın" ve "Gel beraber ejderha olalım" gibi yorumlar geldi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı! Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!
Yine Demi yine olay! Bikini üstünü çıkarıp...Yine Demi yine olay! Bikini üstünü çıkarıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki aleyna tilki ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Takipçisine cinsel organlı gönderme!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Deniz Çakır ifade vermek üzere adliyede

SON DAKİKA! Deniz Çakır adliyede!

Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu!

'Adanalı'nın güzel ismi estetikle bambaşka biri oldu!

Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!

Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!

Demi Rose Meksika'da! Üstsüz paylaşımıyla olay oydu

Yine Demi yine olay! Bikini üstünü çıkarıp...

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hareket! Sahnede özür diledi

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hareket! Sahnede özür diledi

Eliz Sakuçoğlu'nun şaşırtan keyfi!

Eliz Sakuçoğlu'nun şaşırtan keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.