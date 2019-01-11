Aleyna Tilki insan olmaktan sıkılmış!

Yaptığı her paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Aleyna Tilki yine olay oldu.

18 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, "İnsan olduğum için çok kısıtlanıyorum şu an. İnsan olmak çok sıkıcı" paylaşımıyla dikkat çekti.

Aleyna Tilki "İnsan olmak çok sıkıcı!" paylaşımından sonra takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Sıra dışı yorumların geldiği mesajlarda " Tilki ol", "Keşke insan yerine kaktüs olsaydın" ve "Gel beraber ejderha olalım" gibi yorumlar geldi.

