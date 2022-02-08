Aleyna Tilki kalça dansıyla olay oldu! "Ne gerek var buna?"

Uludağ'da gerçekleşen kış ve gençlik festivalinde sahne alan Aleyna Tilki geceye damga vurdu. "Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum" dedi.

Sahneye göbek üstü bir beyaz gömlek ve minicik bir pileli etekle çıkan Aleyna Tilki sahnedeki kalça dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Minicik eteğine rağmen rahat hareketleriyle dikkat çeken Tilki takipçilerini de ikiye bölündü. Kimi Aleyna Tilki'nin dansını "Gereksiz" bulurken kimi ise iyi bir sahne şovu olduğunu söyledi.

