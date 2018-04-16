MAGAZİN

Aleyna Tilki kazandığı parayı ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

18 Yaşına girmesinin ardından konser programına hız veren Aleyna Tilki, önceki akşam Emaar Square Mall'da sevenleriyle bir araya geldi

Aleyna Tilki kazandığı parayı ne yapıyor?

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap veren genç şarkıcı Aleyna Tilki ''18 yaşına bastıktan sonra konser programına hız verdim. Bir yandan da yurt dışı konserlerim devam ediyor" dedi.

AİLEMDEN HARÇLIK ALIYORUM

Ailesi de konserde genç şarkıcıyı yalnız bırakmazken, bununla ilgili olarak ise, "Onların yanımda olması bana güç veriyor. Bugün annem, babam ve kardeşim yanımda. Yurt dışı konserlerinde mutlaka annem veya babam yanımda oluyor" dedi.

"18 yaşına basması sonrası hesaplarını kendi kontrol etmeye başladı" şeklinde çıkan habere de açıklık getiren Aleyna Tilki, "Hesaplarımı ben değil ailem takip ediyor hâlâ. Ben hâlâ harçlık alıyorum ailemden. Bir de benim hesabım var oraya yatıyor o yüzden hiç o tarafları kurcalamıyorum. İlerleyen zamanlarda çok güzel işlere imza atarak iş kadını olmak istiyorum ama daha bunlar için erken tabii.'' dedi.

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