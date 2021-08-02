Aleyna Tilki konser gelirini, Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bağışladı

Ülkenin birçok yerinde başlayan yangınlardan dolayı yeni çıkardığı Sır şarkısının klibini erteleyen Aleyna Tilki, Turkcell Vadi Açıkhava’da hayranlarının karşısına çıktı.

Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, "Sahnede olmayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun" dedi.

“Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye sözlerine devam eden Tilki, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bağışladığını açıkladı.

Genç şarkısı "Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim" diyerek sözlerini noktaladı.



