Aleyna Tilki mini şortlu pozlarını paylaştı; yorum yağdı

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi döneminde imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen Aleyna Tilki yoğun temposu içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı bırakmıştı.



Sessizliğini bozan Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı.



Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsüne Photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri “Fotoşopu abartmışsın” yorumlarında bulundu.

