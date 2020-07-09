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Aleyna Tilki mini şortlu pozlarını paylaştı; yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarını azaltan Aleyna Tilki mini şortlu hallerini paylaştı. Tilki'nin bu pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

Aleyna Tilki mini şortlu pozlarını paylaştı; yorum yağdı

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi döneminde imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen Aleyna Tilki yoğun temposu içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı bırakmıştı.
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Sessizliğini bozan Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı.

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Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

Bazı takipçileri genç kızın fotoğraflardaki zayıf görüntüsüne Photoshop yapılmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Tilki'nin paylaştığı karelere takipçileri “Fotoşopu abartmışsın” yorumlarında bulundu.

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