Aleyna Tilki mini şortuyla poz verdi! Kendisiyle dalga geçenleri ti'ye aldı

Genç popçu Aleyna Tilki sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aleyna Tilki son yıllara damga vuran isim olmayı başarırken, sosyal medyayı kullanmasıyla da gündemden düşmüyor. Kimi zaman videoları kimi zaman da ti'ye almasıyla bilinen Aleyna Tilki, bu kez kendisini kızdıranları ti'ye aldı.

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Aleyna bildiğiniz gibi...

Aleyna Tilki ne yapsa olay oluyor! Söylediği bir söz verdiği bir poz; her zaman gündemde...

Son dönemlerde ise fazla kilo almasıyla ilgili ve bikinili pozlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki yine sosyal medya hesabından yaptığı süper mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti.

Tilki'nin verdiği pozların ardından Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti.

Aleyna Tilki internet dünyasındaki 'fazla abartılanlar listesi' furyasını kendisini ekleyenleri hedef aldı. Kendisiyle uğraşıldığını belirten Aleyna Tilki, söz konusu listeye adını yazanlarla dalga geçti. .