Aleyna Tilki müjdeyi böyle verdi

Geride bıraktığımız gün yeni müzik çalışmaları için Amerika’ya gideceğini açıklayan Tilki, bunu yapmadan önce takipçilerine müjdeli bir haber verdi. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, klip çekiminden bir kare paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kıyafetiyle yürek hoplattı.

Aleyna Tilki paylaşımıyla yine olay oldu! Sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Çıkardığı şarkılarla milyonların beğenisini kazanan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarına yeni klibinin müjdesini verdi..

Geride bıraktığımız gün yeni müzik çalışmaları için Amerika'ya gideceğini açıklayan Tilki, bunu yapmadan önce takipçilerine müjdeli bir haber verdi..

Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, klip çekiminden bir kare paylaştı..

Aleyna'nın son karesi kısa sürede beğeni rekoru kırdı..

'İŞTE ŞİMDİ YAZ GELECEK' Sarı ekoseli süper mini bir etek giyen Tilki, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: 'Klip çekimi bitti, Şarkı çok yakında. İşte şimdi yaz gelecek.' dedi. .