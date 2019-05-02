MAGAZİN

Aleyna Tilki müjdeyi böyle verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Popçu Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız gün yeni müzik çalışmaları için Amerika’ya gideceğini açıklayan Tilki, bunu yapmadan önce takipçilerine müjdeli bir haber verdi. Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, klip çekiminden bir kare paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kıyafetiyle yürek hoplattı.

Aleyna Tilki paylaşımıyla yine olay oldu! Sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Çıkardığı şarkılarla milyonların beğenisini kazanan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarına yeni klibinin müjdesini verdi..
Geride bıraktığımız gün yeni müzik çalışmaları için Amerika'ya gideceğini açıklayan Tilki, bunu yapmadan önce takipçilerine müjdeli bir haber verdi..
Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, klip çekiminden bir kare paylaştı..
Aleyna'nın son karesi kısa sürede beğeni rekoru kırdı..

'İŞTE ŞİMDİ YAZ GELECEK'

'İŞTE ŞİMDİ YAZ GELECEK'
Sarı ekoseli süper mini bir etek giyen Tilki, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: 'Klip çekimi bitti, Şarkı çok yakında. İşte şimdi yaz gelecek.' dedi. .
2016 yılında ilk şarkısıyla müzik piyasasına giren Aleyna Tilki her şarkısıyla adeta fırtınalar koparıyor. Çok küçük yaşlarda sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin şu anda kaç yaşında olduğu ise herkes tarafından merak ediliyor. İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlü isimlerin yaşları….
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Aleyna Tilki magazin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ünlü olunca yürek hoplatan pozlar normal. Sıradan vatandaş yapsa söylemedik laf bırakmazlar.Allah iki yüzlülüğü alışkanlık edinmişlerin şerrinden korusun!
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