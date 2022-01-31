Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddiaları yalanladı! "Belki ileride kızımla..."

Aleyna Tilki'nin konser öncesi annesi Havva Öztel'i överek “Sesi cidden güzel” demişti. Aleyna Tilki iddialara göre annesiyle düet yapacağını da açıklamıştı. Ancak Havva Öztel bu haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

"Aleyna Tilki'nin annesi şarkıcı oluyor" başlıklı haberi paylaşan Öztel paylaşımında "Peki bundan benim haberimin olmaması" yazdı.

Havva Öztel açıklamasında "Arkadaşlar öyle bir düşüncem yok. Belki ileride kızımla hatıra kalsın diye Anneler Günü'nde kızımla bir düet yaparım ama daha fazlası olsun istemem. Ben evimin salonunda, mutfağında şarkı söylemeyi tercih ederim" dedi.



