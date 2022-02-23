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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında?

23.02.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabını aktif kullaıyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Öztel'in fit hali Instagram kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Peki Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir? Instagram hesabının story kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Havva Öztel vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel merak konusu oldu. Bu kapsamda Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında doğdu. Havva Öztel, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Bu Benim Masalım ve Retrograde gibi şarkılarla büyük beğeni toplayan ünlü pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki'nin annesidir.

Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Havva Öztel, aslen Trabzonlu. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

HAVVA ÖZTEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Havva Öztel Trabzon, Of'ludur. İki çocuk annesi olan Havva Öztel, son dönemde Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.


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Aleyna Tilki
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