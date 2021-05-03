Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel o soru karşısında kendisine sarılıp öptü

Aleyna Tilki'nin annesi de kızı kadar sosyal medyayı aktif kullanıyor. Geçtiğimiz gün Orhan Gencebay şarkısı seslendirmesiyle gündem olan Havva Öztel bu defa, takipçilerinden aldığı sorulara verdiği cevaplarla adından söz ettiriyor.

ALBÜM MÜ ÇIKARACAK?

Sesiniz çok güzel, müzik dünyasına adım atmayı düşünüyor musunuz? sorusuna 'Müzik dünyası demeyelim de belki çocuklar için bir şey yapabilirim. Sürpriz!' yanıtını vermesi akıllara çocuk albümü mü çıkarak sorusunu getirdi.

'Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?' sorusuna ise 'Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz.' şeklinde cevap verdi.

"CANIM BEN"

'Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusu üzerine ise, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü.

