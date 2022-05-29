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  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki mide kanaması geçirmiş

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki mide kanaması geçirmiş

29.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun konser maratonu sırasında rahatsızlanan Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hastane odasından kızının zor anlarını paylaştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki mide kanaması geçirmiş

Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Annesi, Aleyna Tilki'nin hastaneden bir karesini paylaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre ise Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi.

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Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

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Aleyna Tilki
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