MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! işte sebebi

21.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Aleyna Tilki kadar popüler olan Havva Öztel bir süredir Amerika'da... Kızlarını da alıp ülkeyi terk eden genç anne sosyal medyada soru cevap etkinliği yaptı ve zaman zaman ülkeye işleri için geleceğini ve gitme sebebini açıkladı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! işte sebebi

Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var, bugün de yolculuk için alışveriş yapmaya geldim, bavul hazırlıyorum" demişti.

Tilki annesi ve kardeşiyle ülkeyi terk etti. Aleyna Tilki'nin annesi kızlarıyla ülkeyi terk edince hayranlarından bol bol meraklı sorular aldı.

2

Şarkıcı kızı kadar popüler olan Öztel zaman zaman Türkiye'ye işleri için döneceğini söyledi.

11
Havva Öztel Amerika'ya gitme sebebini ise "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" sözleriyle açıkladı.

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca... Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."
Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"
Anahtar Kelimeler:
Havva Öztel anne

En Çok Okunan Haberler

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.