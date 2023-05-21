Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! işte sebebi

Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var, bugün de yolculuk için alışveriş yapmaya geldim, bavul hazırlıyorum" demişti.

Tilki annesi ve kardeşiyle ülkeyi terk etti. Aleyna Tilki'nin annesi kızlarıyla ülkeyi terk edince hayranlarından bol bol meraklı sorular aldı.

Şarkıcı kızı kadar popüler olan Öztel zaman zaman Türkiye'ye işleri için döneceğini söyledi.



Havva Öztel Amerika'ya gitme sebebini ise "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" sözleriyle açıkladı.



