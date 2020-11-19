Aleyna Tilki'nin figürünü karantinaya aldılar

Koronovirüs pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı.

Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz?" dedi.

Tilki'nin çıkan haberlerinden sonra dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds esprili bir paylaşım yaptı.

Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial'a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı! Merkezimize geldiğiniz de onunla harika pozlar vermeden gitmek çok zor olsa da, figürümüzle sosyal mesafenizi korumayı unutmayın!



