MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin figürünü karantinaya aldılar

Aleyna Tilki'nin figürünü karantinaya aldılar

19.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aleyna Tilki'nin figürünü karantinaya aldılar

Genç popçu Aleyna Tilki, iki kez koronavirüs testi yaptırdı. Tilki, test sonuçlarının birinin pozitif, aynı gün yaptırdığı diğer test sonucunun ise negatif çıktığını açıkladı. Madame Tussauds Müzesi bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, şarkıcının figürünün karantinaya alındığını duyurdu.

Koronovirüs pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı.

Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz?" dedi.

2874451_9c48df345e740ecd5839740ff23ec37c_640x640

Tilki'nin çıkan haberlerinden sonra dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds esprili bir paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki isyan etti! 'Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?'Aleyna Tilki isyan etti! 'Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?'

Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial'a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı! Merkezimize geldiğiniz de onunla harika pozlar vermeden gitmek çok zor olsa da, figürümüzle sosyal mesafenizi korumayı unutmayın!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Çıplak halde filin üstüne çıktı! Tartışma yarattıÇıplak halde filin üstüne çıktı! Tartışma yarattı
11 Kasım Çarşamba günü kanallarda ne var?11 Kasım Çarşamba günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...

Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Eski eşinin yeni sevgilisi ona benzetilince...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Diğer Haberler

Menajerimi Ara setinden bir kötü haber daha geldi! Deniz Can Aktaş’ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi!

Koronavirüse yakalanınca sevgilisi de etkilendi!

Nusret'in Dubai'de! Şovu sosyal medyayı salladı

Dubai şovu tepki çekti! 'Parayı çok bulup...'

Annesi Aylin Erçel kansere yenik düşen Hande Erçel’den anlamlı doğum günü hediyesi!

Doğum gününde bakın ne istedi?

Instagram fenomeni, filin üzerinde poz verdiği için 'zalim' olmakla suçlandı

Çıplak halde filin üstüne çıktı! Tartışma yarattı

Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'den şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Youtube fenomeni Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Sosyal medyada olay yarattı

Galerisindeki çıplak fotoğraf yayınlanınca inkar etti!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.