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Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde çektiği video ile gündeme gelen Aleyna Tilki Kemer'de Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Konserde Aleyna'nın göbeğine yapıştırdığı taşlı sticker dikkat çekti

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Aleyna Tilki ve Koray Avcı sahneye çıktı. 14 bin kişinin doldurduğu stadyuma yoğunluk nedeniyle birçok kişi giremedi.

Saat 21.00'de ilk olarak sahneye gençlerin sevgilisi Aleyna Tilki çıktı. Ayağının tozuyla ABD'den geldiğini söyleyen Aleyna Tilki, yaz konserlerinin Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali ile başladığını söyledi. 1 saat sahnede kalan Aleyna Tilki'nin şarkılarına hayranları da eşlik etti.

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ALEYNA'DAN GÖBEK ŞOV

Öte yandan Aleyna Tilki'nin göbeğine yapıştırıdğı büyük taşlı, dövme şeklindeki sticker dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin ardından sahneye Koray Avcı çıktı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Koray Avcı, sahneye atılan ve üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtü imzaladı. Sahneden inip izleyicilerin yanına kadar gelen Koray Avcı izdihama neden oldu. 3 saate yakın sahnede kalan Koray Avcı, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

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