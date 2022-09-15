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Aleyna Tilki’nin kapısında beklemişti! Saplantılı hayrandan savunma: Benden çiçek istemişti

15.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in evine gelip kapıda beklerken uyuyakalan saplantılı hayran hakim karşısına çıktı. Aleyna Tilki ile sosyal medyadan tanıştığını iddia eden Muhammed Erkam A. "Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim" dedi. İşte mahkemede yaşananlar...

Aleyna Tilki’nin kapısında beklemişti! Saplantılı hayrandan savunma: Benden çiçek istemişti

Muhammed Erkam A., Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girmiş, Tilki’nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakalmış ve polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şarkıcı Aleyna Tilki’ye korku dolu anlar yaşatan kişi, 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmaya başlandı. Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını öne süren sanık, “Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Olay günü de kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim” dedi.

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Muhammed Erkam A.(25), “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

"INSTAGRAM'DAN KONUŞMAYA BAŞLADIK"

Duruşmada savunma yapan sanık, “Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok” dedi. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, “Instagramdan tanıştık, konuşmaya başladık” diye konuştu.

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"BENDEN ÇİÇEK İSTEDİ"

Sanık devamında, “Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana ‘artık göndermene gerek yok’ dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki’nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş” dedi.

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"TELEFONUMU KIRIP ATTIM"

Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, “İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle ‘hayranıyım’ diye ifade vermiştim” ifadelerini

RAPOR İÇİN ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Erkam A.’nın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Havva Öztel anne
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