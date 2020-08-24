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Aleyna Tilki'nin kokoreçli kahvaltısı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter'dan kahvaltıda kokoreç pide yediğini açıkladı. Sosyal medya Aleyna Tilki'nin pide paylaşımı sonrası ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı.

Aleyna Tilki'nin kokoreçli kahvaltısı sosyal medyayı salladı

Her hareketiyle olay olan Aleyna Tilki, yine ilginç bir paylaşıma imza attı... Güzel şarkıcı, dün twitter hesabından kokoreç pide fotoğrafı paylaştı. Tilki, tweet'ine de "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı.

Tilki'nin ilginç damak lezzetine takipçileri şu yorumları yaptı:

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"Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın yaa!", "Nasıl bir miden var?", "Bence yenmez gereksiz", "Çok sağlıksız", "Sonunda kendim gibi midesiz birini buldum..."

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