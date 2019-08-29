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Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bu yaz gerek yaptığı açıklamalar gerekse bikinili halleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki okul paylaşımıyla da konuşulmayı başardı. Tilki'ye yorum yağdı.

Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Geride bıraktığımız yaz aylarını son derece verimli bir şekilde geçiren ve yaptığı şarkıların yanında reklam kampanyalarında da yer alan Tilki, bu çekimlerden biri sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tilki öğrencilere okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu.

İşte Aleyna Tilki’nin; “Okulların açılmasına az kaldııı” notuyla paylaştığı o görüntü:

aleyna-tilki-ic

Tilki bu paylaşımı yapar yapmaz hayranlarından yorum ve beğeni yağdı. Pek çok takipçisi Tilki'ye "okulları neden hatırlatıyorsun, bu ne biçim okul kostümü" gibi yorumlar yaptı.

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki okul

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