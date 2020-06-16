Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneşli kimdir, kaç yaşında nereli?

Aleyna Tilki’nin Bodrum Güneş’i



Genç şarkıcı Aleyna Tilki tatil sezonunu bu yaz Bodrum’da sevgilisi Kadir Güneş ile açtı. Sevgilisi ile deniz keyfi yapan ve kameralara samimi pozlar veren Aleyna Tilki’nin sevgilisi kaç yaşında? Kadir Güneş kimdir ve nereli?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki covid 19 yasaklarının kalkmasının hemen ardından sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum’a yaz sezonunu açmaya geldi. Uzun zamandır birlikte olan genç aşıklar sahilde samimi halde kameralara yakalanınca çareyi sahili terk etmekte buldular. Bu haberin hemen ardından Kadir Güneş kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır araştırmaları başladı.

Kadir Güneş'in hayatı

Aslen Ankaralı olan Kadir Güneş, moda dünyasından tanıdığımız modacı Gülnur Güneş’in erkek kardeşidir. Ayrıca Kadir Güneş’in babası da; Tarkan, Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle yakın arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’tir.

Kadir Güneş geçtiğimiz yıl Caner Erkinin eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamış fakat bir mekanda tartışan çift, magazin haberlerine konu olunca ayrılmıştı.



