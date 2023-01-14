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Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

14.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla magazin alemini meşgul eden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ses telleriyle alakalı bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu nedenle konserlerine bir süre ara vereceğini açıklamıştı. Boş vaktini evde değerlendiren Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ayna karşısında poz veren Tilki, paylaşımına ''Sesim iyileşirken bol bol oyun oynuyorum'' notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı

Pembe tonlarında bir bluz tercih eden Aleyna Tilki, sütyen takmamayı tercih etti. Bazı takipçileri Tilki'ye ''Pozlarına bakılırsa oyun oynayacak yaşı çoktan geçmişsin'' derken bazıları ise ''Bu tür davranışlar pedofik sapıklar için mi?'' diyerek öfke kustu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, iç çamaşırlı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

Bir süredir yurt dışında yaşayan Tilki'nin oradaki en yakın arkadaşı ise ünlü oyuncu Serel Yereli. İkilinin arasından suz sızmıyor.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

Aşk hayatıyla da merak uyandıran Aleyna Tilki'nin adı daha önce meslektaşı Uzi ile anılmıştı.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı


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