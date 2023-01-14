Aleyna Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı! Oyuncak detayı kızdırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ayna karşısında poz veren Tilki, paylaşımına ''Sesim iyileşirken bol bol oyun oynuyorum'' notunu düştü.

Pembe tonlarında bir bluz tercih eden Aleyna Tilki, sütyen takmamayı tercih etti. Bazı takipçileri Tilki'ye ''Pozlarına bakılırsa oyun oynayacak yaşı çoktan geçmişsin'' derken bazıları ise ''Bu tür davranışlar pedofik sapıklar için mi?'' diyerek öfke kustu.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, iç çamaşırlı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Bir süredir yurt dışında yaşayan Tilki'nin oradaki en yakın arkadaşı ise ünlü oyuncu Serel Yereli. İkilinin arasından suz sızmıyor.

Aşk hayatıyla da merak uyandıran Aleyna Tilki'nin adı daha önce meslektaşı Uzi ile anılmıştı.



