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Aleyna Tilki’nin Yalnız Çiçek şarkısı bir saatte 300 binden fazla tıklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısına çıktığı yeni klip YouTube'a yüklendi. Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek sadece bir saatte 300 binden fazla kişi tarafından izlendi. İşte Aleyna Tilki Yalnız Çiçek klibi izleme linki ve şarkının sözleri...

Aleyna Tilki’nin Yalnız Çiçek şarkısı bir saatte 300 binden fazla tıklandı

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek’in klibi YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı.

Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile yaza damga vurmaya hazırlanan Tilki’nin klibi bir saatlik süre içerisinde 300 bini aşkın izlenme rakamına ulaştı. Aşağıdan Aleyna Tilki’nin yeni klibini izleyebilirsiniz.

ALEYNA TİLKİ YALNIZ ÇİÇEK ŞARKI SÖZLERİ

O derin uçurumlarda açan
Dikeni zehirli yalnız çiçek
Suç olur muydu seni bir kez koklayıp ölmek

Fırtına olsam kırsam dikenini
Yüreğimle dokunsam çiçeğine
Bu inat bu dik bakış neden gözlerime

Kendini bırak bırak artık benim cennetime

Ayrı iklimsin ne çare
Ben sana vurgun biçare
Sarardım soldum hasretinle

Ayrı iklimsin apayrı
Sert soğuklar mağrur sevdalı
Kavrulup yanarım be niye…

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki yalnız çiçek

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