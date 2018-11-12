MAGAZİN

Aleyna Tilki o pozuyla Brigitte Bardot'a benzetildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Her yaptığı, söylediği ve her giydiği olay olan Aleyna Tilki geçen günlerde İtalya'ya gitmişti. Aleyna, Milano'da verdiği pozlarla Brigitte Bardot'a benzetildi.

Aleyna Tilki o pozuyla Brigitte Bardot'a benzetildi

Aleyna Tilki, İtalya Milano’da fotoğrafçı Aytekin Yalçın’ın objektifine özel pozlar verdi. Aleyna makyajı, saçı ve tarzıyla 60’ların dünyaca ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot’un (84) gençliğine benzetildi.

Öte yandan Aleyna, İtalya sokaklarında pijamayla gezdiği için eleştirilmiş ve genç şarkıcı eleştirilere şöyle yanıt vermişti:

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“Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil!

'HER AN AYIP OLMAYA HAZIRIM BU KONUDA'

Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda…

Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut. İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim.

Eleştirerek prim, şov yapmayın. Şovu işi şov olanlara bırakın.”

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