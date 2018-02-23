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Aleyna Tilki photoshop mu yaptı? Şoke eden görüntü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 11:10 | Son Güncelleme

Dil eğitimi için Amerika'da bulunan Aleyna Tilki, Malibu sahiline gitti.

Malibu'dan bir fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki adeta, 'yok artık' dedirtti. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

Aleyna Tilki hayranlarını ikiye böldü

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1,75 boyundaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla şoke etti.
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Bacaklarının uzunluğu ve inceliği dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Kimisi fotoğrafın, 'çekim açısından' öyle olduğunu söylerken kimisi de, 'fotoşop' dedi.
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Posta'nın haberine göre; Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya" notunu düştü.
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Aleyna Tilki, bu fotoğrafına 'fotoşop' diye yorum yapanlara, "Fotograflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. bir tane filtre yok fotomda çatlayın. :D Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız..
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Zaten canlı da gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım" cevabını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki hülya vaşar

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