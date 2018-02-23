Aleyna Tilki photoshop mu yaptı? Şoke eden görüntü

Posta'nın haberine göre; Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya" notunu düştü.

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Aleyna Tilki, bu fotoğrafına 'fotoşop' diye yorum yapanlara, "Fotograflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. bir tane filtre yok fotomda çatlayın. :D Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız..