Aleyna Tilki photoshop mu yaptı? Şoke eden görüntü

Malibu'dan bir fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki adeta, 'yok artık' dedirtti. Aleyna Tilki'nin fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü
Aleyna Tilki hayranlarını ikiye böldü
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1,75 boyundaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla şoke etti.
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Bacaklarının uzunluğu ve inceliği dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Kimisi fotoğrafın, 'çekim açısından' öyle olduğunu söylerken kimisi de, 'fotoşop' dedi.
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Posta'nın haberine göre; Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya" notunu düştü.
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Aleyna Tilki, bu fotoğrafına 'fotoşop' diye yorum yapanlara, "Fotograflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. bir tane filtre yok fotomda çatlayın. :D Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız..
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Zaten canlı da gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım" cevabını verdi.
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