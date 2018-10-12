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Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü bir giyim markasının yüzü oldu. Şarkıcı reklam film anlaşmasından 1 milyon TL kazandı

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Şarkılarıyla, paylaşımlarıyla ve yorumlarıyla gündem olmayı her daim başaran Aleyna Tilki, reklam yıldızı oldu. Aleyna Tilki'nin yeni reklam filminden alacağı ücret ise herkesi şoke etti!

Şarkıcı, "Kendimi ve tarzımı buldum. Reklam filminde izleyiciler, pantolonla neler yapılabileceğini görecek. Sahnede, kliplerimde ve özel hayatımda zaten jean vazgeçilmezim" dedi.

Aleyna Tilke reklam filminden tam 1 milyon TL aldı.

"ELLERİMİ NASIR TUTTURAN BİR REKLAM OLDU"

Reklam filminden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tilki, "Emek vererek, 'dublör kullanmayacağım' deyip, ellerimi nasır tutturan ve benim çok eğlendiğim bir reklam oldu." sözleriyle takipçilerine yeni işbirliğini duyurdu.

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