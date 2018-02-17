MAGAZİN

Aleyna Tilki reşit olacağı gece öyle bir şey yapacak ki...

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

Reşit olmadan alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, 31 Mart Cumartesi gecesi reşit oluyor.

Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir doğum günü partisi için Amerika’da dans eğitimi gören Aleyna Tilki, 18’inci yaşına girmeye hazırlanıyor.

Aleyna Tilki reşit olmaya hazırlanıyor

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Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir doğum günü partisi için Amerika’da dans eğitimi gören Aleyna Tilki, 18’inci yaşına girmeye hazırlanıyor. Öğrenilen bilgiye göre Aleyna Tilki, vereceği bir konserle yeni yaşını kutlayacak.
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UYANIK ALEYNA TİLKİ

UYANIK ALEYNA TİLKİ
31 Mart Cumartesi günü reşit olmaya hazırlanan Aleyna Tilki, doğum günü partisini de paraya çevirmeyi başardı. Binlerce hayranıyla vereceği konserde buluşacak olan Tilki, yeni yaşına para kazanarak girmeye hazırlanıyor. Partinin biletleri satılmaya başladı.
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Tilki, şöhret olduğu ilk günden itibaren reşit olmadığı halde içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla girdiği polemiklerle gündeme gelmişti.
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Ancak Tilki’nin yaşının ve şöhret yönetiminin en çok konuşulup tartışıldığı dönem ‘O Sen Olsan Bari’ klibinin yayınladığı günlere denk geliyor. Klipteki pedofili unsurları içeren görüntüler ve sonrasında Tilki’nin sosyal medya hesabından yaptığı penisli paylaşım büyük tepki çekmişti. (Sözcü)
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Aleyna Tilki magazin doğum günü

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