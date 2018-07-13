Aleyna Tilki Shakira'ya 'ayar' verdi!

Latin müziğin starlarından Shakira, ‘El Dorado’ adlı dünya turnesi kapsamında uğradığı Türkiye’den rüzgar gibi geçti. Vodafone Park’ta sevenleriyle buluşan sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Ara vermeden arka arkaya 20 parça seslendiren şarkıcı, performansıyla göz doldurdu. Dört farklı kostüm giyen Shakira, Türk hayranlarına bir sürpriz de yaptı. Ekibine, Kapalıçarşı’dan dansöz kıyafeti aldıran sanatçı, oryantal şovuyla eğlencenin dozunu artırdı.

Programı sonrası muhabirlerle sohbet eden dünya yıldızı, sözlerine, “Kendimi şımartılmış gibi hissediyorum” diyerek başladı. Shakira şöyle konuştu: “Şehir yine büyüleyici, İstanbullular ise yine inanılmazdı. Bu kadar coşkulu seyirciyle buluşmaktan dolayı mutluyum. Daha fazla kalmak isterdim ama devam eden bir programım var. Enerjiniz ve ev sahipliğiniz harikaydı. En kısa zamanda tekrar gelmeyi umut ediyorum.”

Haklarında boşandıklarına dair iddialar bulunan Beren Saat-Kenan Doğulu, konserde boy gösterisi yaptı. Mekana el ele giden çift, “Haberler asılsız, mutluyuz” dedi.