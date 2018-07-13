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Aleyna Tilki Shakira'ya 'ayar' verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, önceki akşam Vodafone Park’ta 30 bin kişiye konser verdi. Konsere katılan ünlüler arasında genç şarkıcı Aleyna Tilki de vardı. Tikli, konser öncesi yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu.

Aleyna Tilki Shakira'ya 'ayar' verdi!

Latin müziğin starlarından Shakira, ‘El Dorado’ adlı dünya turnesi kapsamında uğradığı Türkiye’den rüzgar gibi geçti. Vodafone Park’ta sevenleriyle buluşan sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Ara vermeden arka arkaya 20 parça seslendiren şarkıcı, performansıyla göz doldurdu. Dört farklı kostüm giyen Shakira, Türk hayranlarına bir sürpriz de yaptı. Ekibine, Kapalıçarşı’dan dansöz kıyafeti aldıran sanatçı, oryantal şovuyla eğlencenin dozunu artırdı.

Programı sonrası muhabirlerle sohbet eden dünya yıldızı, sözlerine, “Kendimi şımartılmış gibi hissediyorum” diyerek başladı. Shakira şöyle konuştu: “Şehir yine büyüleyici, İstanbullular ise yine inanılmazdı. Bu kadar coşkulu seyirciyle buluşmaktan dolayı mutluyum. Daha fazla kalmak isterdim ama devam eden bir programım var. Enerjiniz ve ev sahipliğiniz harikaydı. En kısa zamanda tekrar gelmeyi umut ediyorum.”

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Haklarında boşandıklarına dair iddialar bulunan Beren Saat-Kenan Doğulu, konserde boy gösterisi yaptı. Mekana el ele giden çift, “Haberler asılsız, mutluyuz” dedi.

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Trafikten dert yanan Sinan Akçıl, “Hayatımdan iki saat gitti” dedi. Şarkıcı, bir muhabirin “Bir Shakira, bir siz” esprisine şu yorumu yaptı: “Shakira benden daha kilolu ama...”

‘Bana 50 bin yetmez!’

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Shakira’nın şovunu kaçırmayan ünlülerden Aleyna Tilki, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her fırsatta dünyaca tanınmış bir isim olmak istediğini belirten şarkıcı, muhabirlerin, “Bir dünya starının konserini izleyeceksiniz, heyecanlı mısınız?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Valla bana 50 bin kişi az. Adana’da 100 bin kişiye konser vermiştim. Onun tadını alınca, 50 bin bana yetmez!”

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Aleyna Tilki Shakira konser

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hahhahhaaaa adanada conolara konser vermis.ezikkkk
Mesele kendi ülkende 100 bin, uzak ülkelerde 50 bin kişiyi toplayabilmektir.
Çok yüksekten uçma Aleyna. Ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar sert düşersin.
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