Aleyna Tilki sigara üstüne sigara içti! Görenler şaşırdı

Popçu Aleyna Tilki, önceki gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yemek sonrası sohbet eden Tilki, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

20 yaşında olan genç şarkıcı, yemek sonrası art arda sigara içti. İlk kez sigara içerken görüntülenen Tilki, soruları geçiştirdi.

İş için Londra'ya gidecek olan ve pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını belirten Aleyna Tilki, "Londra'da 2. dalga başlamış, o yüzden iptal oldu. Biz de öyle bir sistem kurduk ki, birbirimize bilgisayardan bağlanıyor ve çalışmalarımızı öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Tilki, 1300 TL değerindeki kaçmış görüntüsü olan çorap ile ilgili konuştu.

Tilki, "Benim çoraplarımın hepsi yırtık, düz çorabım yok. Her giydiğimde yırtılıyorlar. Ben yine de giyiyorum. 1300 TL'lik çorabın kumaşı iyiyse öder ve alırım" açıklamasını yaptı.



