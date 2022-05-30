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Aleyna Tilki sütyen yerine çanta taktı! Olay paylaşım

30.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren ve yavaş yavaş toparlanan Aleyna Tilki ilginç bir paylaşıma daha imza attı. Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yaparken sütyen yerine çanta takınca olay oldu.

Aleyna Tilki sütyen yerine çanta taktı! Olay paylaşım

Annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla hasta olduğu ortaya çıkan Aleyna Tilki iyileşti. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve adından söz ettiren Aleyna Tilki son klibindeki iddialı paylaşımını bir üst seviyeye taşıdı.

Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yaparken sütyen yerine çanta takınca olay oldu. Göğüslerini pembe bir çantayla kapatan Tilki paylaşımına "Her durum için mükemmel bahar görünümü" notunu düştü.

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Aleyna Tilki'nin paylaşımına hem destek yorumları hem de eleştiri yorumları geldi. Takipçiler "Ne gerek var bunlara", "Reklam olan çanta ama biz göğüslerini görüyoruz" benzeri yorumlar da bulundu.

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Aleyna Tilki
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