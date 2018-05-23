Aleyna Tilki: Teşekkür ederiz Canım Allahım

Ramazan ayını oruç tutarak geçiren ünlülerden biri de Aleyna Tilki, genç şarkıcı geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem orucunu açtı hem de bir video paylaştı.

Emrah Karaduman’la birlikte orucunu açan Tilki paylaştığı videonun üzerine: “Ne kadar güzel bir evren, ne güzel yiyecekler, ne güzel bir doğa… Büyüklüğüne ve sonsuzluğuna teşekkür ederiz Canım Allahım… Herkesin kabul etsin” notunu düştü. Tilki son olarak yönetmen koltuğunda oturduğu bir klip çekmiş ve yine iddialı açıklamalarda bulunmuştu.



