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Aleyna Tilki Türkiye'den gitti! Annesi ve kardeş uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugün annesi ve kız kardeşi tarafından yolcu edildi. Kızını yolcu eden Havva Öztel, "Yolun hep açık olsun. Dilimde duamsın" dedi.

Aleyna Tilki Türkiye'den gitti! Annesi ve kardeş uğurladı

Genç yaşta kazandığı şöhretle her gün gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Bugün Amerika'ya giden Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki uğurladı.

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ANNESİ VE KARDEŞİ UĞURLADI
Eğitim hayatına ABD'de devam edecek olan popçu Aleyna Tilki, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uçtu. Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.

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"DİLİMDE DUAMSIN"
Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim." notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki annesi

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