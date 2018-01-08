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Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç'tan aşk açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 22:52 | Son Güncelleme 7 saat önce

Los Angeles'ta sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç'la görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki'den aşk iddialarına açıklaması geldi!

Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç'tan aşk açıklaması

Şarkıcı Aleyna Tilki ile sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç, Los Angeles'ta birlikte dondurma yerken görüntülenmişti. Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

Mustafa Mert Koç aleyna

AŞK İDDİALARINI YALANLADILAR

Çıkan aşk haberlerinin ardından Mustafa Mert Koç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Aleyna Türkiye'den tanıdığım bir arkadaşım. Los Angeles'ta karşılaştık ve sohbet ettik. Bundan sonra da sohbet ederken görebilirsiniz.'

Mustafa Mert Koç'un paylaşımını yayınlayan Aleyna Tilki 'Mustafa bir kaç satır yazmış zaten, ben de ekleyeyim; yazılan, çizilen diğer iddialar da asılsız' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Mustafa Mert Koç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan ben oturduğum mahallede hoşlandığım hatunla karşılaşamıyorumm..
bu kızın okul zamanı ne işi var “LA” lerde?! yazık günah o sanıyor ki hayat bu. 10 yıl sonra pişman olup egosuyla balon gibi sönecek belki. bu ülke be küçük ibolar gördü
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