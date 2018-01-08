Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç'tan aşk açıklaması

Şarkıcı Aleyna Tilki ile sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç, Los Angeles'ta birlikte dondurma yerken görüntülenmişti. Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

AŞK İDDİALARINI YALANLADILAR



Çıkan aşk haberlerinin ardından Mustafa Mert Koç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Aleyna Türkiye'den tanıdığım bir arkadaşım. Los Angeles'ta karşılaştık ve sohbet ettik. Bundan sonra da sohbet ederken görebilirsiniz.'

Mustafa Mert Koç'un paylaşımını yayınlayan Aleyna Tilki 'Mustafa bir kaç satır yazmış zaten, ben de ekleyeyim; yazılan, çizilen diğer iddialar da asılsız' açıklamasını yaptı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

