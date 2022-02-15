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Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı!

15.02.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşayan Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adı, iş insanı Taha Bilici ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin Uzi'den ayrılma sebebi ortaya çıktı.

Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Uzi ve Aleyna Tilki hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aleyna Tilki'nin, Uzi'nin kıskançlıklarından bunaldığı öne sürüldü.

Gazete Magazin'in iddiasına göre, rapçi Uzi'nin kıskanç tavırları, Aleyna Tilki'yi daralttı ve Tilki, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin yönelttiği 'Uzi' sorularını duymazdan gelerek hızla uzaklaşmıştı. Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, konu hakkında sessizliklerini koruyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, Uzi'nin yaşam tarzını beğenmediği, bu nedenle kızını Uzi konusunda sert bir dille uyardığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'nin adı, iş insanı Taha Bilici ile anıldı. Aleyna Tilki ve Taha Bilici'nin bir ev partisinde yakınlaştığı öne sürülmüş, Tilki'nin aşk dolu Twitter paylaşımları, kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ''Hayatımda kimse yok'' açıklaması yapan Aleyna Tilki, dün Kıbrıs konserinden sonra sosyetenin gözde bekarlarından Yağız Hacısüleymanoğlu ile tatile çıktı. Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Uzun süre Türkiye'de olmayacağım, özleyin beni'' dedi.

Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı!


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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