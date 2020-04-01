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Aleyna Tilki: Yatağımın başı da gerçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 10:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve herkes genç şarkıcının fotoğrafına müdahale ettiği yönünde yorumlar yapmıştı.

Ev karantinası günlerinde çok sayıda paylaşımda bulunan ve takipçilerinn karşısına çıkan Tilki, bir yandan da paylaşımları üzerinden eleştiri alabiliyor. Son olarak odasından çektiği bir görüntü üzerinde oynadığı ve kalçasını büyüttüğü şeklinde eleştirilere maruz kalan Tilki ‘gerçek olduğuma inanmıyorsunuz’ şeklinde bir serzenişte bulunmuştu.

Genç şarkıcı benzer eleştiriler almaya devam ediyor ki hesabından yeni bir paylaşıma imza attı. Odasındaki yatağın başlığının fotoğrafını paylaşan Tilki, görüntüsünün gerçek olduğnu ve üzerinde oynama yapmadığını bir kez daha yineledi.

aleyna-instagram

İşte Tilki’nin o satırları:

“Benim gerçek olduğuma inanamamanızı anlıyorum. Ama yatağımın başlığının bile gerçek olduğuna inanmamaları biraz garip… Şekli kıvrımlı arkadaşlar, o da shop değil maalesef”

Aleyna Tilki

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, yatak odası,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen ne terbiyesizsin yahu ... koyun can derdinde kasap et peşinde.... insan utanır bu saçma paylaşımlardan... insanlar var yakınları ölüyor hastalık var ülkede hatta dünyada şu münasebetsizliğin sınırı yokmu be kızım..
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