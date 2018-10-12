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Aleyna Tilki yeni reklam filminde direk dansı yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 21:58 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü bir giyim firmasının yeni reklam filminde rol aldı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, reklamda direk dansı yaptığı anları ise takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki yeni reklam filminde direk dansı yaptı

Şarkılarıyla, paylaşımlarıyla ve yorumlarıyla gündem olmayı her daim başaran Aleyna Tilki, reklam yıldızı oldu. Bir reklam filmi için objektiflerin karşısına geçen Aleyna Tilki, direk dansı yaptı. O anları Instagram hesabından sosyal medya takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, paylaşımıyla büyük ilgi gördü.

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Şarkıcı, "Kendimi ve tarzımı buldum. Reklam filminde izleyiciler, pantolonla neler yapılabileceğini görecek. Sahnede, kliplerimde ve özel hayatımda zaten jean vazgeçilmezim" dedi. Aleyna Tilke reklam filminden tam 1 milyon TL aldı.

"ELLERİMİ NASIR TUTTURAN BİR REKLAM OLDU"
Reklam filminden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tilki, "Emek vererek, 'dublör kullanmayacağım' deyip, ellerimi nasır tutturan ve benim çok eğlendiğim bir reklam oldu." sözleriyle takipçilerine yeni işbirliğini duyurdu.


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