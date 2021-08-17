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Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır'ın klibini Kız Kulesi'nin çatısında çekti!

17.08.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır'ın klibini Kız Kulesi'nde çekti. Çekimler için İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nin çatısına da çıkan Tilki o anları Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşturduğu yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayınlamasını, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle ertelemişti.

KLİP İÇİN KIZ KULESİ'NİN ÇATISINA ÇIKTI!

Genç şarkıcı, klibinin 20 Ağustos Cuma günü hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Tilki, İstanbul'un tarihi yapılarından olan Kız Kulesi'nde çekilen klibinin kamera arkası görüntülerini de Instagram'dan paylaştı.

Klip için Kız Kulesi'nin çatısına çıkan Tilki'ye çekim ekibindeki görevliler yardımcı oldu. Tilki paylaşımında "Büyük tarihi değerimiz Kız Kulesi’nin çatısında, dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile yaptığım Türkçe bir şarkıya klip çektik. Klip 20 Ağustos Cuma günü yani üç gün sonra yayında olacak. Kariyerimin en değerli işlerinden birisi Sır. Kalbimi açtım, koydum ortaya ve sonra bir baktım her istediğim olmuş. Çok şükür çok teşekkür emeği geçen herkese" notunu yazdı.


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Aleyna Tilki
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