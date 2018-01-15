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Aleyna Tilki'nin dudak dudağa fotoğrafı sahte çıktı

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 10:34 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şu sıralar eğitim almak için Amerika'da bulunan Aleyna Tilki'nin bir erkekle birlikte dudak dudağa yakalandığını iddia eden görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerden sonra olayın gerçeği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin dudak dudağa fotoğrafı sahte çıktı

Reşit olmadan alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve yaptığı şarkılarla da kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Aleyna Tilki’nin özel hayatı da yakından takip ediliyor. Uzunca bir süre adı Emrah Karaduman’la anılan Aleyna Tilki bu ilişkiyi bitirdikten sonra farklı isimlerle magazin gazetelerinin sayfalarını süslemişti.

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DUDAK DUDAĞA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Yapımcı Erol Köse, Aleyna Tilki’nin bir erkekle birlikte dudak dudağa yakalandığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Erol Köse’nin iddiası asılsız çıktı.

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FOTOĞRAFLAR BİR FİLM SAHNESİNE AİT

Erol Köse’nin Aleyna Tilki, olduğunu iddia ettiği görüntüler 2016 senesinde Kanada’da yayınlanan ‘Nerve’ isimli sinema filmine ait.

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Aleyna Tilki öpüşme

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
başı örtülü olsa islam şöyle böyle hadi bunada birşey deyin bu yaşda
küçük yaştaki bir kız çocuğunu bu kadar göklere çıkarırlarsa sonuçları böyle olur.Şöhret bir yandan anne babasının boşanması bir yandan derken bir bakmışşın yanlış yollara girmiş.
ORASI AMERİKA HERŞEY SERBEST ATEŞE DEVAM
Harcanıyorsun
30 yaşın altında degil genç dediginiz
Eee Köseeeee biraz onurun varsa çıkar Özür dilersin. ..
ilber ortaylı hocamız ne der liseyi bitiren çocuğu amerikaya göndermeyin ki bu bebe daha lise çağında. gezdim halep ile şam'i eylemdim ilmi talep meğer ilim bir hiçmiş illaa edep illaa edep. büyüklerimiz dediyse vardır bir bildikleri.
nerve filiminden bir sahne bu aleyna tilki değil
Dil ögreniyor kiz abd de egitim şart
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