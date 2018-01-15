Aleyna Tilki'nin dudak dudağa fotoğrafı sahte çıktı

Reşit olmadan alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve yaptığı şarkılarla da kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Aleyna Tilki’nin özel hayatı da yakından takip ediliyor. Uzunca bir süre adı Emrah Karaduman’la anılan Aleyna Tilki bu ilişkiyi bitirdikten sonra farklı isimlerle magazin gazetelerinin sayfalarını süslemişti.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Yapımcı Erol Köse, Aleyna Tilki’nin bir erkekle birlikte dudak dudağa yakalandığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Erol Köse’nin iddiası asılsız çıktı.

FOTOĞRAFLAR BİR FİLM SAHNESİNE AİT

Erol Köse’nin Aleyna Tilki, olduğunu iddia ettiği görüntüler 2016 senesinde Kanada’da yayınlanan ‘Nerve’ isimli sinema filmine ait.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?