Aleyna ve Ayşe'nin annesi neden tartıştı? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ilk kez aileler, yarışmacılar arasındaki gerginliğe dahil oldu. Fenomen yarışmanın son bölümde gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu. Aile ödülü ile yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. Bu buluşma esnasında ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı. İşte tartışmanın detayları...

AYŞE VE ALEYNA'NIN ANNESİ NEDEN TARTIŞTI

Yarışmanın son konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin arasında geçen gerginliğin sosyal medyaya taşınması bardağı taşıran son nokta oldu. Yaşanan bu olayların üzerine Ilıcalı, iki yarışmacının da ailesinin sosyal medyada üzerinde yaptığı paylaşımların yarışmaya zarar verdiğini ve bu sorunu çözüme kavuşturmak için aileleri ile konuşması talebinde bulundu.



YARIŞMAYI BIRAK GEL

Aileleriyle görüşme olanağına sahip olan Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarını sürdürerek Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' şeklinde konuştu.