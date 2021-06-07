Aleyna ve Ayşe'nin annesi neden tartıştı? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ilk kez aileler, yarışmacılar arasındaki gerginliğe dahil oldu. Fenomen yarışmanın son bölümde gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu. Aile ödülü ile yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. Bu buluşma esnasında ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı. İşte tartışmanın detayları...
Yarışmanın son konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ayşe ve Aleyna'nın ailelerinin arasında geçen gerginliğin sosyal medyaya taşınması bardağı taşıran son nokta oldu. Yaşanan bu olayların üzerine Ilıcalı, iki yarışmacının da ailesinin sosyal medyada üzerinde yaptığı paylaşımların yarışmaya zarar verdiğini ve bu sorunu çözüme kavuşturmak için aileleri ile konuşması talebinde bulundu.
Aileleriyle görüşme olanağına sahip olan Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarını sürdürerek Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' şeklinde konuştu.
Aynı şekilde ortadaki sorunu bir açıklığa kavuşturmak için ailesi ile görüşen Ayşe, ablası ile konuştu. Yüksel'in ablası ise ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Kardeşine yaşananları anlatan Nursema Yüksel, 'Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı.' dedi
Survivor Gönüllüler takımında yer aldıktan sonra kırmızı takıma geçen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 41 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.
Zuhal Kalaycıoğlu Twitter ne yazdı?
Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Zuhal Kalaycıoğlu adıyla açılan Twitter hesabından paylaşılan ''Evlatlarım benim kırmızı çizgim...Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe’nin anne ve babasını esefle kınıyorum'' açıklaması gündeme düştü.
Zuhal Kalaycıoğlu diğer bir paylaşımında ise, ''Acun Ilıcalı eminim ki tüm detaylarıyla konulara hakimsiniz. Siz yarışmacınıza sahip çıkmadınız. Gücünüzü kullanıp kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız.'' ifadelerini kullandı.
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