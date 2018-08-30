Evladının hayat dolu, etrafına sürekli pozitif enerji veren bir kız olduğunu anlatan Budanır, resim ve çizimlere büyük ilgi duyduğunu ifade etti. Kızının hayallerinin yarım kaldığını vurgulayan Budanır, ondan kalan resimlerle avunduğunu aktardı.

Aleyna'nın yaptığı resimleri yatağının üzerine seren anne ve babaya, kızlarının organlarıyla hayat bulan hastaların aileleri ziyaretleriyle teselli veriyor. Tanımadıkları insanlardan da telefonlar alan Budanır ailesi, yaşadıkları zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Antalya'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşince organları Kurban Bayramı'nın birinci günü bağışlanan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın babası Şahimerdan Budanır ve annesi Hülya Budanır, kızlarını kaybetmenin hüznü ile bağışladıkları organlarla hayat bulanların sevincini bir arada yaşıyor.

- "Bayramlaşıp kızıma veda ettim"

Kızına bayramın birinci günü veda ettiğini dile getiren anne Budanır, "Kızım için bayramlar çok özeldi. Kızım bayram sabahları erkenden kalkar ve büyük heyecan yaşardı. Farklı bir aileydik. Bu özel günde kızımla son defa bayramlaşmak için doktorlardan rica ettim. Bayramlaşıp kızıma veda ettim." dedi.

Aleyna'nın organ bağışına yönelik büyük bir hassasiyeti olduğunu da belirten Budanır, şöyle devam etti:

"Bana bir şey olursa organlarımı bağışlayın, diye vasiyeti vardı. Kızımın vasiyetini yerine getirip organlarını bağışladık. Kızım başka hayatlara can oldu. Çok mutluyum. Aleyna'm öldü ama kocaman bir ailem oldu. Organların nakledildiği ailelerin bizleri ziyaret etmesi, halimizi sorması bizi mutlu ediyor."

- "Bu vicdanlara sığmaz"

Baba Şahimerdan Budanır ise "Başka Aleynalar ölmesin" diye hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Olay yerinde trafik kazası tespit tutanağında kızının asli kusurlu gösterildiğine işaret eden Budanır, şöyle konuştu:

"Kızım, 'Yayalar yaklaşan araçların sıcaklık ve hızını göz önüne almalıdır' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu gösterilmiş. Kızım ana yolun kenarında servis sürücüsü tarafından indiriliyor. Üst geçit var ama üst geçidin merdivenine uluşması için ana yol ve tali yolu geçmesi gerekiyor. Tali yoldan geçerken hızlı gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Burada indiren servis sürücüsü ve çarpan otomobil sürücüsü ise tali kusurlu bulunuyor. Bu vicdanlara sığmaz. Adalet istiyorum."