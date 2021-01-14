HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti

Aleyna’nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti

14.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklanarak sevk edildiği cezaevinde kendini asarak intihar etti.Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi’ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklanarak sevk edildiği cezaevinde kendini asarak intihar etti.
Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi’ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, boynundaki dövmeden tespit ettikleri cinayetin şüphelisi İran uyruklu Shayan Kheyrian’ı (25) kaldığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Zanlı Shayan Kheyrian’ın, emniyetteki ifadesinde Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Cezaevinde intihar etti
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Shayan Kheyrian’ın tanınmamak için kar maskesi ve kapüşon ile yüzünü gizleyerek içeri girdiği, eldiven geçirdiği elleriyle genç kızı boğarak öldürdüğü belirlendi. Mahkemede suçunu kabul eden Shayan Kheyrian, tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. Zanlının tutuklu olduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam saatlerinde kendini tavana iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Kheyrian’ın cesedi görevli gardiyanlar tarafından bulundu.
Kheyrian’ın cesedi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, savcılık tarafından cezaevinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Tosun Paşa filmindeki o sahne, Mersin'de gerçek olduTosun Paşa filmindeki o sahne, Mersin'de gerçek oldu
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Eşi tarafından boğazı kesilen Esra Oymak: Korkuyorum, sokağa bile çıkamıyorum

Boşanmak istediğini söyledi, dehşeti yaşadı

Tosun Paşa filmindeki 'kız isteme kavga' sahnesi, Mersin'de gerçek oldu

Tosun Paşa filmindeki o sahne, Mersin'de gerçek oldu

Yer: Çorum! Binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

Yer: Çorum! İlginç görüntü

‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ diyerek içeri girdiler! Yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı

‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ diyerek içeri girdiler! Yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı

Kilis’ten son dakika kaza haberi: 1 ölü, 4 yaralı

Kilis’te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.