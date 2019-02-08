MAGAZİN

Aleyna'ya Uludağ vizesi çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, Uludağ'daki 'TikTok Whitefest'te sahneye çıktı. 1.5 yıl önce 18 yaşından küçük olduğu için konseri iptal edilen Tilki, "Uludağ vizesi aldım" dedi.

Aleyna'ya Uludağ vizesi çıktı!

Programına sevilen 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile başlayan Aleyna Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni sundu. Hayranlarından sık sık şarkılarında kendisine eşlik etmesini isteyen Tilki, gece boyunca sahnede dans etti.

1.5 yıl önce yaşı küçük olduğu için Uludağ'daki konseri iptal edilen Aleyna ''Artık abla oldum, 18'imi geçtim, Uludağ vizesi aldım. Eksi 10 derecede şarkılarla içinizi ısıtmaya geldim'' dedi.

Gecede geçen günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan'la yaptığı düetten de bahseden Tilki,''En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki TikTok Whitefest

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