'Alfa' ile yapılan aramada araçta 82 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ile Özalp ilçeleri arasındaki yolda uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta , 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ile Özalp ilçeleri arasında bulunan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 82 kilo 770 gram eroin bulundu. Olayla ilgili Ş.H, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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