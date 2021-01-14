Alfa Romeo Tonale bir ödül daha yazandı

Global tanıtımı, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, “What Car? 2021 Yılın Otomobili Ödülleri”nde “Okuyucu Ödülü” kazandı. 110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yılın sonunda seri üretimi başlayacak olan Tonale, henüz yollarla buluşmadan otomobil meraklılarının dikkatini çekti. Tonale, İngiltere'nin önde gelen otomobil satın alma rehberi olan What Car?’ın okuyucu oylarıyla belirlenen ödülde, 2021 yılının en heyecan verici yeni otomobili olarak rakiplerini geride bıraktı.

What Car? Yayın Yönetmeni Steve Huntingford yapmış olduğu değerlendirmede: “Aslında What Car? Okuyucu Ödülü son derece sıkı bir rekabete sahne olur. Bu sene Tonale, ikinci sırada bulunan otomobilden iki kat fazla oy toplayarak, oylamayı açık ara kazandı. Alfa Romeo logosunu taşıyan yeni bir SUV fikri insanları çok heyecanlandırdı. Konsept otomobile bakıldığında nedenini anlamak çok kolay.” dedi.

Alfa Romeo EMEA Bölge Başkanı Arnaud Leclerc ise “Tonale konsept otomobili, Alfa Romeo markasının geleceğine ışık tutarken, seri üretim otomobil ürün gamına dahil olan ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olarak da öne çıkıyor. Tonale, güzellik ve işlevselliği yansıtan kombinasyonla şimdiden otomobil severleri etkilemiş durumda. Ayrıca Alfa Romeo Tonale’yi yollarda görmek için duyulan heyecan da bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.



