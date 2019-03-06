Alfa Romeo'dan elektrikli SUV konsepti

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, 89'uncu kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda SUV pazarında dengeleri değiştirecek yeni bir konsept otomobili gün yüzüne çıkardı. Markanın ilk plug-in hybrid otomobili ve ilk orta sınıf SUV modeli olan Tonale konsepti, günümüzün en hızlı büyüyen segmentlerinden olan SUV pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Alfa Romeo açıklamasına göre, marka, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tüm dikkatleri üzerine çekecek yeni SUV konseptini tanıttı. Stelvio ile SUV pazarında önemli bir başarı elde eden marka, Tonale isimli konsepti ile orta sınıf SUV segmentine giriş yapacağına işaret ediyor. Tasarım özellikleri ve yüksek sürüş keyfi vaat etmesiyle öne çıkan konseptin, aynı zamanda markanın ilk seri üretim plug-in hybrid modeli olması planlanıyor. - Maksimum sürüş keyfi hedefleniyor Kompakt boyutları,tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü benzersiz modern çizgileri taşıyan Tonale konsepti, İtalyan markanın mirasının ve yeni beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor. Alfa Romeo’nun manifestosuna uyguna olarak, araçtaki her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı konseptte, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve hepsinden önemlisi eşsiz bir dinamizm sayesinde maksimum sürüş keyfi hedefleniyor.

Tonale, Alfa Romeo’nun zengin tarihi ile eş anlamlı birçok tasarım unsurunu da hatırlatıyor. 1960'ların ikonik modeli 33 Stradale'deki jantlara atıfta bulunan dairesel tasarımı ile dinamizmi yansıtan 21 inç jantlar bu unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Tonale’de, konseptin özgün jant tasarımına uygun, Pirelli tarafından özel olarak geliştirilen lastikler kullanılıyor. Alfa Romeo Tonale’nin ön tasarımında markanın imzası olan üçgen ızgarayı tamamlayacak şekilde Brera ve SZ modellerinden esinlenerek yerleştirilen 3+3 far tasarımı dikkati çekiyor. Tasarımında Disco Volante Spider ve Duetto'dan da ilham alan cesur çizgilere sahip Tonale'nin el işçiliği ve değerli malzemeler kullanılarak hazırlanan kabininde ise sürücü odaklı tasarım öne çıkıyor. Konsept otomobilin, 4 kişi için cömert bir yaşam alanı sunan iç mekanında Alcantara'nın sıcaklığı ve alüminyumun soğukluğu ile mükemmel bir zıtlık yakalanıyor. Tonale konsepti, bir yandan sportif sürüş keyfini ön planda tutarken bir yandan da sürücüyü dış dünyaya bağlayan, konforlu ve dinamik bir kullanıcı deneyimi sağlamak için en yüksek teknoloji standartlarıyla tasarlandığının altını çiziyor.