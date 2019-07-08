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Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez cazseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Kübalı sanatçılar, İKSV tarafından düzenlenen "26. İstanbul Caz Festivali" kapsamında The Marmara Esma Sultan'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodriguez ile perküsyon sanatçısı Pedrito Martinez konser verdi.

Kübalı sanatçılar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "26. İstanbul Caz Festivali" kapsamında The Marmara Esma Sultan'da sahne aldı.

Vokal performans da sergileyen sanatçılar, Küba klasiklerinden orijinal bestelere uzanan bir repertuvar icra etti.

Alfredo ve Martinez, bu yılın şubat ayında çıkardıkları ve "Africa", "Estamos Llegando", "Thriller", "Cosas Del Amor", "El Punto Cubano" ve "Yo Volvere" gibi parçaların yer aldığı "Duologue" albümlerinden şarkılar seslendirdi.

- İkili hakkında

Çocukluk yıllarında klasik piyano eğitimi almaya başlayan ve yıllar sonda yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen Alfredo Rodriguez ile Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini Havana ruhuyla harmanlayan Pedrito Martinez'in yolları ilk kez, Rodriguez’in "The Invasion Parade" albümünde kesişti.

Resmen bir ikili olduklarını 2017'de ilan eden ve o günden beri yolları hiç ayrılmayan sanatçılar, müziklerini ilk albümleri "Duologue"da bir araya getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alfredo Rodriguez Caz festival Pedrito Martinez

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