"Alg patlaması" denizin rengini değiştirdi

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde, alg patlaması sonucu deniz yüzeyinde renk değişimi meydana geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde çıkan "İzmit Körfezi Yine Kirlilikle Gündeme Geldi" başlıklı haberin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Denetimlerde ve araştırmada, kirliliğin nedeninin alg patlamasından kaynaklandığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Ekipler, söz konusu kirliliğin, habere konu mevkide yer alan hurda gemilerden kaynaklandığı iddiasını yerinde inceledi. İncelemelerde, söz konusu kızıl renkli görüntünün, İzmit Körfezi'nde birkaç gündür oluşan ve TÜBİTAK MAM ile yapılan incelemeler sonucu kirlilikten değil, biyolojik bir durumdan kaynaklandığı anlaşılan alg patlaması olayı olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

- "Suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden oluyor"

Alg patlamasının geçici bir durum olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: