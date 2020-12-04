Alg patlaması (kızıl akın) nedir?

Denizlerde yaşayan mikroorganizmalardan alglerin patlaması sonucunda ortaya çıkan kıpkırmızı görüntü pek çok kişide büyük bir korku yaratmakta. Alg patlaması nedir ve neden olur diye merak ediyorsanız, işte konu hakkında tüm bilmedikleriniz…

Alg Patlaması Nedir?

Su birikintisi olan her yerde olabilecek olan algler, yosun olarak da bilinen mikroorganizmalardır. Siz de alg patlaması ne demek diye merak ediyorsanız aslında bunun bir mikroorganizma patlaması olduğunu düşünebilirsiniz. Mevsimsel değişiklikler veya kirlilik ile çok fazla alg ortaya çıkar. Çevre kirliliği yaratan bu durum da konu hakkında bilgisi olmayanlar ve daha önce hiç denk gelmemiş olanlar için korkutucu olabilir. Çünkü su yüzeyinin kırmızı bir renk alması sebebiyle çoğu kişi panik yaşayabilir ve hatta bu rengi kana benzetebilir. Oysa ki kırmızı renginin kaynağı kan değil, alglerdir.

Alg Patlaması Neden Olur?

Gelelim en çok merak edilen “Alg patlaması neden olur?” sorusunun yanıtına. Kızıl akın olarak da bilinen sucul bir habitatta yaşamaya çalışan birkaç alg türünün artan besinlerden dolayı sayılarında artış gözlemlenir. Yeterli miktarın fazlası kadar besin elde eden mikroorganizmalar, sayılarını artırma girişiminde bulunurlar. Bu sebeple de sürekli olarak döllenirler. Bunun sonucunda da yüzlerce ve hatta binlerce bölünme olayı gerçekleştirirler. Su yüzeyinde neredeyse başka herhangi bir canlıya yer kalmayacak kadar kirlilik meydana gelir. Daha sonra ise sudaki oksijen seviyesini azaltarak bu kez de ölmeye başlarlar. Ölen algler ise su yüzeyini kırmızı renge bularlar.