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Alg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 20:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde deniz, kızıl renge boyandı.

Alg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadı

Merve KIZILKAYA/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde deniz, kızıl renge boyandı. Denizin rengini görünce kimyasal atık endişesi yaşayan vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Yapılan incelemede sudaki renk değişimin kimyasal olmadığı, denizdeki oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak Alg patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.
Mudanya sahillerinin kızıla boyanması ilçe halkını tedirgin etti. Herhangi bir fabrikadan kimyasal atık suyunun denize karışmış olabileceği endişesini yaşayan vatandaşlar, belediye ve ilgili kuruluşlara bilgi verdi. Görevliler, denizin kızıla boyandığı sahile gelerek, deniz suyundan numune alarak, tahlil edilmek üzere labaratuara gönderildi. İnceleme sonucunda deniz suyunun renginin kızıl ya da kahverengiye dönüşmesinin herhangi bir kimyasal atıktan kaynaklanmadığı, olayın diğer bir adla Kızıl Akın (Red-Tide) olarak da ifade edilen Alg patlamasından kaynaklandığı belirlendi.
ALG PATLAMASI NEDİR?
Alg patlamasının sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının ve popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme bürünmesi olarak ifade edildi. Yetkililer konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:
"Bu olaya kızıl akın (red-tide) adı verilmektedir. Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır. Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır."

FOTOĞRAFLI

Alg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadı

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