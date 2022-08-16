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ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını Sırbistan’da sürdürdü

16.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını Sırbistan’da sürdürdü

SUBOTİCA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına Sırbistan’ın Subotica kentinde devam etti.

AK Spartak Stadyumu'nda teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda top çalma ve yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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