ALG Spor, Sırbistan’da ilk antrenmanını yaptı

SUBOTİCA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maç için geldiği Sırbistan’ın Subotica kentinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
AK Spartak Stadyumu'nda teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda paslaşma ve çift kale maçla son buldu.
Gaziantep ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.